Посольство України у Саудівській Аравії спростувало інформацію про смерть кронпринца

Посольство України в Саудівській Аравії спростувало повідомлення про смерть спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Про це повідомили УНІАН у департаменті країн Близького Сходу та Африки МЗС України.

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8 серпня деякі ЗМІ повідомили про смерть нібито від серцевого нападу 31-річного Мухаммеда ібн Салмана. За уточненою інформацією, помер 26-річний Салман ібн Абдалла.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана було скоєно замах. За даними ЗМІ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз аль-Сауд в найближчі п'ять місяців міг відмовитися від престолу на користь сина. Принци королівської сім'ї були незадоволені діями спадкоємця, спрямованими на усунення потенційних претендентів на престол.

У червні король призначив свого сина, міністра оборони Мухаммеда ібн Салмана, новим спадкоємцем престолу, а також заступником прем'єр-міністра. Попередній кронпринц, племінник короля, 57-річний Мухаммед ібн Наїф був позбавлений титулу і звільнений з поста міністра внутрішніх справ.

Ібн Салман - один з найвпливовіших людей в королівстві, а також вважається однією з ключових фігур в конфлікті арабських країн і Катару. Він працює над скороченням залежності королівства від видобутку нафти. Також принц керує військовими операціями очолюваної саудитами коаліції у Ємені.