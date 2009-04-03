Єврокомісію здивувала «енергійна» реакція Кремля

Україна є суверенною країною й тому має право контролювати свої газотранспортні мережі.

Про це в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заявив голова генерального директората Єврокомісії із зовнішніх зв`язків Енеко ЛАНДАБУРУ.

За його словами, Європейський Союз хоче залучити міжнародні фінансові організації – Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк для того, щоб «допомогти Україні профінансувати роботи з модернізації своєї газотранспортної системи, зробити її надійнішою, з тим щоб газ міг проходити». Всі дії ЄС спрямовані на підвищення безпеки поставок, сказав він.

У зв`язку з цим у Єврокомісії здивовані негативною реакцією Росії на підписання між ЄС і Україною угоди про модернізацію української газотранспортної системи.

"І ми були дещо здивовані такою енергійною реакцією російської влади. Ця угода не повинна була мати якихось негативних наслідків. Так, Росія експортує газ, і Росії теж потрібна надійно функціонуюча транзитна система", - сказав Е.ЛАНДАБУРУ.

"Україна – це суверенна країна, й вона, так само, як і Росія, має право контролювати свої газотранспортні мережі", - констатував голова генерального директората Єврокомісії із зовнішніх зв`язків.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН 27 березня на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин із країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.