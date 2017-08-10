Моя погроза КНДР була недостатньо жорсткою - Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер, 10 серпня, заявив, що його слова про "вогонь і лють", які чекають на Північну Корею, якщо вона не припинить погрожувати Сполученим Штатам, "були недостатньо жорсткими". "Вже давно час, щоб хтось вступився за людей цієї країни і людей інших країн, так що можливо, що (моя попередня. - Ред.) заява була не достатньо жорсткою", - заявив Трамп журналістам у своєму гольф-клубі у Бедміністері, що в штаті Нью-Джерсі, як повідомляє DW.

При цьому він відмовився сказати, чи розглядає США можливість попереджувального удару проти КНДР, однак виразив задоволення новими санкціями ООН проти Пхеньяна.

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Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв Північній Кореїжорстку відповідь у разі нових погроз на адресу Америки. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - наголосив американський президент. У відповідь збройні сили КНДР заявили, що "серйозно розглядають" оперативний план ракетного удару по території навколо острова Гуам у Тихому океані, де розташована військова авіабаза США. Американські та світові політики засудили агресивний випад Трампа як такий, що не допомагає вирішити конфлікт навколо Корейського півострова.