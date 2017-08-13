На півночі Індії в результаті зсуву загинули щонайменше 45 людей

Щонайменше 45 людей загинули в північному штаті Індії Хімачал-Прадеш внаслідок гірського зсуву, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на владу штату.

Зсув зійшов на автомагістраль національного значення в окрузі Манді вранці в неділю, 13 серпня. Під завалами опинилися два автобуси.

"Було знайдено 45 тіл. 14 з них, усі чоловіки, були ідентифіковані. П'ятьох людей вдалося врятувати", - повідомив представник кризового штабу округу Манді Аншул Гупта.

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За словами представника поліції штату Сандипа Кадама, пошуки постраждалих продовжуються і кількість жертв може зрости до 50.

За даними поліції, автобуси були припарковані на шосе, деякі пасажири вийшли для відпочинку від дороги незадовго до зсуву. Він протягнув автобуси на 800 метрів в ущелину, де їх засипало камінням та землею.

Рятувальні команди, до складу яких входило понад 300 людей, завершили рятувальні роботи на одному з автобусів. На іншому автобусі вони ускладнені, адже засипало шаром товщиною в декілька метрів.

"Наші команди використовують землерийне обладнання та лопати, щоб відкопати тонни бруду, валунів і каміння і дістати тіла. Операція продовжуватиметься до ранку понеділка", - повідомив Сандип Кадам.