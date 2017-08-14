Сербія відмовляється від колишньої позиції щодо Косова і пропонує розділити регіон
Глава МЗС Сербії відійшов від офіційної позиції Белграду про те, що Косово - це сербська територія.
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич представив план розділу Косово, який, на його думку, дозволить конфліктну ситуацію навколо цієї колишньої сербської провінції.
Північна частина Косово, населена переважно сербами, повинна відокремитися і перейти у підпорядкування Сербії, йдеться в статті Дачича в урядовій газеті Novosti, опублікованій в понеділок, 14 серпня, передає DW.com.
Разом з тим, сербам, що залишилися в Косово, слід надати значну автономію, а середньовічні сербські монастирі в Косово повинні отримати особливий автономний статус за моделлю грецького Афону, вважає глава МЗС Сербії.
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У своїй статті Він відходить від офіційної позиції Белграда про те, що Косово - це сербська територія. Колишня політика Сербії щодо Косова "зазнала нищівної поразки", зазначив політик.
У Косово, ймовірно, відхилять ідею сербського міністра, пише агентство dpa. США і ЄС раніше висловлювалися проти будь-яких змін кордонів на Балканах. До теперішнього моменту Республіку Косово визнали 114 держав.