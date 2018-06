У Косові обирають парламент на тлі напруженості у відносинах із Сербією

У Косово 11 червня проходять позачергові парламентські вибори – треті за рахунком з моменту проголошення незалежності дев'ять років тому. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

На початку травня парламент Косова проголосував за вотум недовіри уряду. Опозиційні партії звинуватили прем’єра Ісу Мустафу та його уряд у нездатності виконати свою програму та схвалювати важливі для країни закони.

В той же день президент Косова вирішив розпустити парламент.

Один з претендентів на посаду прем’єра – колишній партизанський лідер Рамуш Харадінай. Незважаючи на те, що його Альянс за майбутнє Косово (АБК) є невеликою партією, він сформував з Демократичною партією Косово, заснованою впливовим президентом Хашимом Тачі. Це об’єднання журналісти охрестили "бойовим крилом коаліції".

Друге місце на виборах прогнозують виборчій коаліції, центром якої є партія екс-прем'єра Іси Мустафи "Демократична ліга Косова" (LDK), до якої також входить лівонаціоналістична опозиційна партія "Самовизначення" (VV).

Вибори відбуваються в період високої напруженості у відносинах із Сербією, масовим безробіттям, а деякі з політичних лідерів перебувають під загрозою судового переслідування за військові злочини.

У січні Харадіная затримали у Франції на підставі ордера на міжнародний розшук від Сербії, яка хоче судити його за воєнні злочини.

