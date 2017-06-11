У Косові обирають парламент на тлі напруженості у відносинах із Сербією

У Косово 11 червня проходять позачергові парламентські вибори – треті за рахунком з моменту проголошення незалежності дев'ять років тому. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

На початку травня парламент Косова проголосував за вотум недовіри уряду. Опозиційні партії звинуватили прем’єра Ісу Мустафу та його уряд у нездатності виконати свою програму та схвалювати важливі для країни закони.

В той же день президент Косова вирішив розпустити парламент.

Один з претендентів на посаду прем’єра – колишній партизанський лідер Рамуш Харадінай. Незважаючи на те, що його Альянс за майбутнє Косово (АБК) є невеликою партією, він сформував з Демократичною партією Косово, заснованою впливовим президентом Хашимом Тачі. Це об’єднання журналісти охрестили "бойовим крилом коаліції".

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Друге місце на виборах прогнозують виборчій коаліції, центром якої є партія екс-прем'єра Іси Мустафи "Демократична ліга Косова" (LDK), до якої також входить лівонаціоналістична опозиційна партія "Самовизначення" (VV).

Вибори відбуваються в період високої напруженості у відносинах із Сербією, масовим безробіттям, а деякі з політичних лідерів перебувають під загрозою судового переслідування за військові злочини.

У січні Харадіная затримали у Франції на підставі ордера на міжнародний розшук від Сербії, яка хоче судити його за воєнні злочини.

Kosovo’s early elections are reviving its ‘war’ and ‘peace’ camps https://t.co/FWPGLkE6oapic.twitter.com/0QbhpzKDoW — European WB (@European_WB) May 30, 2017

Хоча суверенітет Косово в даний час визнаний більш ніж 110 країнами світу, напруженість у відносинах між Белградом і його колишньою провінцією - яка переважно населена албанцями - зросла до найвищого рівня з 2011 року.

Питання про надання більшої автономії для сербської меншини в Косово за допомогою "об'єднаних муніципалітетів" до сих пір не вирішено. Цей процес має вирішальне значення для прогресу обох сторін на шляху до вступу в Європейський Союз.

Косово до кінця цього року планує просити про статус країни-кандидата на членство в ЄС.