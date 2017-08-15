Водій, якій в'їхав у літню терасу кафе у Франції, страждав на депресію - поліція

Водій, який на своєму автомобілі в'їхав у піцерію у маленькому містечку Септ-Сорт у Франції, страждав на депресію. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Франції, пише Reuters.

Водій навмисно направив автомобіль у відкриту терасу піцерії, але попередні результати розслідування не вказують на те, що цей інцидент був терактом.

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"Я не можу сказати, що версія теракту відкинута, але це не основна лінія розслідування на даному етапі. Перші ознаки не вказують на тероризм", - сказав речник МВС П'єр-Анрі Бранде в коментарі BFM TV.

Бранде розповів, що 32-річний водій автомобіля страждав на депресію.

За даними джерела в поліції, водій мешкав у сусідньому селі й в неділю, за день до інциденту, намагався скоїти самогубство.

Також уточнюється, що внаслідок інциденту загинула 12-річна дівчинка, хоча раніше повідомлялося, що дитині було 8 років.

Окрім загиблої дитини, постраждали п'ятеро осіб. Вони перебувають у лікарні із травмами, що загрожують життю. Ще вісім людей зазнали легких травм. "Усі, хто був на терасі, потрапили під удар", - сказав один із свідків події.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 серпня, у департаменті Сена і Марна неподалік від Парижа невідомий на автомобілі навмисно в'їхав у літній майданчик піцерії. Водій незабаром після події був затриманий.