Іран будує завод із виготовлення ракет в Сирії - ЗМІ

Іран будує на північному заході Сирії завод для виробництва ракет далекого радіусу дії. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, пише «Радіо Свобода».

Читайте такожІран постачає Росії компоненти важкого озброєння в порушення резолюції РБ ООН - ЗМІ

Зазначається, що ЗМІ Ізраїлю, посилаючись на супутникові знімки, зазначають, що будівництво ведеться на ділянку біля прибережного містечка Баніас.

Як повідомляв УНІАН раніше, Іран може вийти з ядерної угоди зі світовими державами "за лічені години", якщо Сполучені Штати введуть нові санкції. Про це повідомив президент Ірану Хасан Роухані.

"Якщо Америка має намір повернутись до досвіду (введення санкцій), Іран, беззаперечно, повернеться за короткий час - не за тиждень або місяць, а за кілька годин - до умов, більш поширених, ніж було до початку переговорів", - сказав Роухані на засіданні парламенту.

На таку заяву відреагував Вашингтон. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила: "Ірану не можна дозволити використовувати ядерну угоду, щоб утримувати світ в заручниках".