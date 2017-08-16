Гелікоптер армії США впав у Тихий океан

В районі Гавайських островів в Тихий океан впав військовий вертоліт UH-60 Black Hawk, на борту якого було п'ять чоловік. Про це повідомили представники берегової охорони США, передає РБК з посиланням на Associated Press.

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Берегова охорона і військовий персонал попрямували до місця падіння вертольота Армії США. За інформацією Берегової охорони, представники військової бази Уілер, розташованої на Гаваях, повідомили, що втратили зв'язок з екіпажем Black Hawk у вівторок, 15 серпня.

За даними агентства, пошукові команди виявили уламки в трьох кілометрах від мису Каєна Пойнт гавайського острова Оаху. Пошукова операція триває.

Представники Берегової охорони розповіли Associated Press, що два вертольоти Black Hawk проводили тренування в небі між Каєна Пойнт і аеродромом Диллингем, коли з однієї з машин був втрачений зв'язок.