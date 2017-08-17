"Ця прем'єра - для тебе!": відомий в усьому світі український гурт привітав Кузьму Скрябіна з днем народження

Музиканти культового українського гурту "Піккардійська Терція" привітали Андрія Кузьменка з Днем народження. Так, на Facebook-сторінці колективу з'явилася кавер-версія пісні "Скрябіна" "Шукав свій дім".

Читайте такожЖивий у піснях: сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 49 років (відео)

"Сьогодні, у день народження Андрія, ми вирішили викласти в мережу нашу версію пісні "Шукав свій дім". Музиканти живуть до тих пір, поки лунають їхні пісні. Кузьма, пам'ятаємо. Ця прем'єра - для тебе!" - йдеться на сторінці групи.

Відзначається, що кавер на композицію "Скрябіна" увійде в п'ятнадцятий альбом "Піккардійської Терції", реліз якого відбудеться на початку вересня. Нагадаємо, що 17 серпня 2017 року відомому українському співаку, продюсеру, телеведучому, шоумену, лідера групи "Скрябін" - Андрій Кузьменко - виповнилося б 49 років.