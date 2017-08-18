ЦРУ попереджало про теракт у Барселоні - ЗМІ

ЦРУ попереджало поліцію Каталонії про загрозу теракту у Барселоні за два місяці. Про це повідомляє видання El Periodico.

Видання пише, що одним із можливих місць здійснення теракту ЦРУ назвало вулицю Рамбла.

Крім того повідомляється, що два тижні тому на одному із акаунтів у Twitter, який пов’язаний із ІДІЛ, з’явилось повідомлення про теракт у Іспанії.

Як повідомляв УНІАН раніше, ввечері 17 серпня в результаті наїзду мікроавтобуса на пішоходів на бульварі Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули щонайменше 13 осіб.

Серед жертв теракту - громадяни Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії і Алжиру. Однак точних даних щодо того, хто з них поранений, а хто загинув, наразі немає.