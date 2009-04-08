Обама: за півтора роки США вирішать, як бути з Іраком

Президент США Барак Обама, який прибув у вівторок до Іраку з неоголошеним візитом, заявив, що наступні 18 місяців стануть визначальним періодом для місії США в Іраку, повідомляє Associated Press. Про це президент заявив на території американської військової бази "Кемп Вікторі" біля Багдада.

Американським військовим "необхідно переконатися в тому, що ситуація в Іраку стабільна", що країна не є "надійною гаванню для терористів". Після цього, за словами Обами, вони зможуть залишити країну.

Агентство зазначає, що поїздка Обами до Іраку не була анонсована з міркувань безпеки.

Іракський візит президента США став завершальним у турне, яке включало участь в економічному саміті G20, ювілейному саміті НАТО, дводенні візити до Чехії і Туреччини.