ВМС США призупинять операції по всьому світу через інцидент з есмінцем

ВМС США проведуть масштабну перевірку бойової готовності флоту після другого за останні два місяці зіткнення американського есмінця з цивільним судном, повідомляє ЄвроПравда з посиланням на Associated Press.

Читайте такожЗ'явилося відео пошкоджень американського есмінця "Джон Маккейн" після зіткнення з танкеромМіністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що глава військово-морських операцій адмірал Джон Річардсон вивчить, як ВМФ готує та сертифікує свої сили поблизу Японії. "Він розпочав широке розслідування", - сказав Меттіс, маючи на увазі останні два зіткнення та інші випадки в морі.

Крім цього, Джон Річардсон повідомив, що в зв'язку з двома останніми інцидентами з кораблями було прийнято рішення призупинити операції ВМС у всьому світі.

У цей час кораблі та літаки США, Індонезії, Сінгапуру та Малайзії шукають у південно-східних азіатських водах 10 американських моряків есмінця John S. McCain, які зникли без вісти після зіткнення військового судна з нафтовим танкером. В результаті інциденту постраждали п'ятеро моряків американського військового корабля.

Есмінець зіткнувся з танкером під ліберійським прапором, що перевозив майже 12 тис. тон палива.

У червні есмінець ВМС США "Фіцджеральд" та філіппінське контейнерне судно ASX Crystal зіткнулись біля берегів Японії. Троє людей тоді отримали поранення, семеро загинули. В результаті інциденту весь екіпаж есмінця був звільнений.