Сербія відкликала своїх дипломатів із Македонії

Сербія відкликала для консультацій своїх дипломатів з посольства в Македонії.

Сербський президент Олександр Вучич зазначив, що причиною послужили "наступальні дії" македонської розвідки щодо Белграда, пише Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

Деталей Вучич не розкрив, повідомивши, що ситуація повинна прояснитися через кілька днів.

Читайте такожБолгарія і Македонія уклали історичну угоду з етно-територіальних суперечок

Засоби масової інформації Македонії пов'язують дії Сербії з можливою готовністю Скоп'є підтримати заявку Косова на вступ до ЮНЕСКО.

Міністерство закордонних справ Сербії вважає, що вступ Косова в ЮНЕСКО може погіршити відносини між Белградом та Скоп'є.

Незалежність Косова визнають 114 країн світу. Проти виступають п'ять країн. Сербія вважає, що незалежність Косова визнавати не можна, але при цьому потрібно виходити з існуючих реалій.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич представив план поділу Косова, який, на його думку, дозволить конфліктну ситуацію навколо цієї колишньої сербської провінції. На його думку, Північна частина Косова, населена переважно сербами, повинна відокремитися і перейти у підпорядкування Сербії.