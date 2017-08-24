"Товариш Кім кличе": у Росії готуються відкрити перше офіційне турагентство КНДР

Перше офіційне туристичне агентство NKOREAN, що спеціалізується на турах в КНДР і отримало схвалення північнокорейської влади, відкривається в РФ і може почати свою роботу вже через 1,5 місяця.

Представник компанії Korea International Travel Company Кім Ен Ір заявив, що КНДР активно займається розвитком міжнародного туризму — за підрахунками турагентств, країну відвідує 100 тисяч людей щороку, пише РИА "Новости".

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"Туристів приваблюють красива природа - гірничо-скеляста місцевість, річки і озера, міста Північної Кореї і Пхеньян - ядро туризму КНДР, який захоплює туристів своєю архітектурою. Також у Північній Кореї популярно відвідувати фестивалі і національні свята", - додав представник компанії.

Вартість туру в КНДР починається від 70 тисяч рублів на тиждень (близько 30 тисяч гривень), не включаючи переліт. У свою чергу директор з розвитку турагентства NKOREAN Віктор Воротинцев повідомив, що агентство в перспективі також буде розробляти більш дешеві тури.

Як повідомляв УНІАН, раніше на тлі загострення конфлікту через ракетні випробування Північна Корея оголосила про плани збільшення виробництва ракетних двигунів і боєголовок.