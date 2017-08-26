У Великобританії розбився літак, двоє людей загинули

Двоє людей загинули в результаті падіння невеликого літака Tiger Moth в британському графстві Дорсет, передає 112.ua з посиланням на The Sun.

Правоохоронні органи отримали інформацію про падіння літака на схід від аеродрому "Комптон Аббас".

Читайте такожУ Португалії легкомоторний літак екстрено сів на пляжі, загинули двоє відпочивальників (відео)

Служби порятунку прибули на місце події. Дороги поблизу були тимчасово перекриті через великі хмари диму, що виникли після аварії.

"На жаль, в аварії загинули двоє чоловіків - пасажир 67 років з Шефтсбері і пілот 64 років з Бландфорда", - повідомив представник поліції Дорсета Річард Белл.

Причини аварії не повідомляються.