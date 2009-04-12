У Кишиневі пройшов мітинг опозиції

На центральній площі Кишинева завершився мітинг опозиції. У ньому брали участь, за даними поліції, близько півтора тисяч осіб. Акція пройшла без інцидентів, передає РІА Новости. Мітинг прийняв резолюцію з вимогою політичних свобод, звільнення затриманих під час заворушень 7 квітня, допуску до них адвокатів. Організатори акції заявляли, що проводять "мирний мітинг проти комуністичної хунти", і що опозиція не має наміру домовлятися з партією комуністів, яка виграла вибори.

На мітингу була дуже мало молоді, в основному прийшли люди середнього і старшого віку. Поліції в центрі Кишинева практично не було - за порядком стежили з десяток поліцейських.