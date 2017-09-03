Москва заявила, що США захопили російські диппредставництва

Міністерство закордонних справ РФ розцінює "захоплення" будівель російського генконсульства в Сан-Франциско і торгового представництва у Вашингтоні як відверто ворожий акт і грубе порушення Вашингтоном міжнародного права, йдеться в поширеній в неділю заяві дипвідомства, передає РИА Новости.

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"Закликаємо американську владу одуматися і негайно повернути російські дипломатичні об'єкти. Інакше на США ляже вся вина за деградацію відносин між нашими країнами, від яких багато в чому залежить стан глобальної стабільності і міжнародної безпеки", — заявили в МЗС.

"Розцінюємо подію як відверто ворожий акт, грубе порушення Вашингтоном міжнародного права, включаючи Віденські конвенції про дипломатичні і консульські відносини, двосторонню Консульську конвенцію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Держдеп США зажадав закрити консульство Росії в Сан-Франциско і дві будівлі торгпредства у Вашингтоні та Нью-Йорку до 2 вересня, мотивуючи це відповіддю на російську пропозицію скоротити чисельність працівників дипмісії США в Росії.