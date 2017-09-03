В ОБСЄ назвали ядерні випробування КНДР безвідповідальними та закликали до швидкої реакції Радбезу ООН

Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї.

Про це він написав у мікроблозі у Twitter.

«Категорично засуджую ядерне випробування КНДР. Це є не тільки явним порушенням міжнародних зобов'язань Північної Кореї, а й безрозсудним і безвідповідальним вчинком під час підвищеної напруженості на Корейському півострові», - зазначив він.

«КНДР має припинити односторонні провокації та повернутись до переговорів. Закликаю до швидкої реакції Ради безпеки ООН», - наголосив Курц.

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Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби. Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань. Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування.

У зв'язку з цим Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними".

Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3.