Радбез ООН 4 вересня проведе засідання щодо ядерної проблеми КНДР

Рада Безпеки ООН проведе в понеділок, 4 вересня, засідання, присвячене випробуванню Північною Кореєю водневого заряду, який може бути використаний як боєголовка для міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляють ЗМІ з посиланням на представництво США при ООН.

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"Представник США Нікі Хейлі і її колеги з Японії, Франції, Сполученого Королівства і Республіки Корея запросили проведення відкритого екстреного засідання Ради Безпеки у відповідь на останнє ядерне випробування Північної Кореї. Засідання відбудеться завтра, в понеділок, 4 вересня, о 10:00 (17:00 за Києвом - Ред.)", - йдеться в тексті.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня влада Північної Кореї офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби, яку, як стверджує Пхеньян, можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет. Незадовго до цього сейсмологи сусідніх країн Південної Кореї, Китаю і Японії зафіксували землетрус на території Північної Кореї.

Випробування водневої бомби Пхеньяном засудили НАТО, Європейський Союз і ОБСЄ і ряд світових лідерів. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступили за посилення санкцій Європейського Союзу щодо Північної Кореї. У Міністерстві фінансів США заявили, що підготують пакет санкцій проти КНДР з метою економічної ізоляції цієї країни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав дії Пхеньяна ворожими і небезпечними для США. Він заявив, що, крім розширення санкцій проти КНДР, розглядає можливість припинення торговельних відносин з країнами, які ведуть з нею бізнес. Засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї і України. «Рішуче засуджую ядерне випробування Північної Кореї. Зупинити це безумство надзвичайно важливо для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного запасу», - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.