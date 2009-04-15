У Молдові розпочався перерахунок голосів виборців за підсумками парламентських виборів 5 квітня, які окаржує опозиція, передає РІА «Новости».

Рішення про перерахунок голосів було прийняте Конституційним судом Молдови в неділю на запит голови партії комуністів і Президента країни Володимира ВОРОНІНА, що перемогла на виборах.

За даними секретаря Центрвиборчкому країни Юрія ЧОКАНА, в перерахунку беруть участь близько 20 тисяч членів виборчих рад і дільничних бюро. Секретар Центрвиборчкому уточнив, що мішки з бюлетенями, що зберігаються після виборів у районних судах, були доставлені в окружні виборчі ради, а потім у дільничні бюро.

За процесом перерахунку стежать міжнародні спостерігачі, акредитовані на виборах, а також представники партій.

За даними ЦВК, на виборах 5 квітня проголосували близько 1,4 мільйона виборців. На 101 місце до парламенту претендували 17 політичних партій і незалежні кандидати. Виборчий поріг для проходження до парламенту для партій дорівнював 6%, для незалежних кандидатів - 3%.

Комуністи, за даними ЦВК, набрали близько 50% голосів виборців, Ліберальна партія - 12,75%, Ліберально-демократична - 12,26% і альянс "Наша Молдова" - 9,82%. Інші 13 учасників виборів не змогли подолати шести- і трипроцентні бар`єри, необхідні їм для проходження до парламенту.

За попередніми підрахунками, комуністи одержать 60 або 61 мандат із 101 в парламенті. У другому випадку компартія зможе самостійно, не входивши ні в які коаліції, обрати президента. Для цього необхідно 61 місце в парламенті, а також сформувати уряд та органи влади.

В.ВОРОНІН, чиї президентські повноваження закінчуються вже в квітні, заявив раніше, що в майбутньому планує працювати в новому парламенті країни.

Як повідомлялося, опозиція, незадоволена перемогою на виборах Компартії, організувала біля резиденції Президента та будинку парламенту акції протесту, які переросли 7 квітня у вуличні безпорядки. Під час безпорядків у Кишиневі були розгромлені будинок парламенту і резиденція Президента. Звучали гасла приєднання до Румунії.