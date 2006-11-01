Іудеї об`єдналися з мусульманами проти гей-параду в Єрусалимі

Єрусалимські ультраортодоксальні іудеї та лідери міської ісламської громади виступили єдиним фронтом проти гей-параду, який готується на 10 листопада, пише Ha`aretz.

Частина рабинів, наприклад, закликала оголосити "священну війну" учасникам гей-параду. Серед погроз, що надходили потенційним учасникам маршу, були обіцянки затопити місце параду каналізаційними нечистотами, закидати геїв і лесбіянок яйцями, лезами для гоління і навіть пляшками із запальною сумішшю з дахів будинків.

Мусульмани своїх планів щодо потенційних учасників параду не розкривають, але кажуть, що проведення подібного заходу поблизу релігійних святинь "переходить всі межі".

Ізраїльська поліція сприймає всі ці погрози серйозно і готується до протидії можливим заворушенням. Планується, що парад, дозвіл на проведення якого все ще не одержаний, охоронятимуть 8 тисяч поліцейських, включно з 2 тисячами прикордонників, що мають досвід роботи з великою кількістю агресивно налаштованих демонстрантів на палестинських територіях.

Поліцейські в терміновому порядку проводять тренування із спецобладнанням, освіжаючи навики використання водометів, застосування сльозогону та інших засобів розсіювання натовпу.

Очікується, що в день заходу більшість поліцейських будуть відкликані з відпусток.

Нагадаємо, що спочатку парад планувалося на 10 серпня, проте був скасований через війну проти руху "Хизбалла", що почалася 12 липня. Тоді частина майбутніх учасників параду та їх супротивників з громади ортодоксів були відправлені на фронт як резервісти ЦАХАЛу.

На торішньому гей-параді в Єрусалимі ортодоксальний іудей поранив ножем трьох осіб.

Лента.ру