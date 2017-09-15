В Японії анонсували тиск на КНДР "небаченого досі рівня"

Міністерство закордонних справ Японії попередило про те, що разом з США та Південною Кореєю японська сторона планує чинити на керівництво КНДР тиск «небаченого досі рівня», передає РИА «Новости».

«Сторони прийшли до єдиної думки про неприпустимість триваючих провокацій з боку КНДР і про необхідність вжити рішучих заходів у зв'язку з останнім пуском. Крім того, сторони домовилися тісно взаємодіяти у форматах «Японія-США», «Японія-Південна Корея», «Японія-США-Південна Корея» для того, щоб чинити тиск нового небаченого досі рівня, так як необхідно змусити КНДР змінити свою політику», — заявили в міністерстві.

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Дану заяву японське зовнішньополітичне відомство зробило після переговорів глави департаменту Азії і Океанії МЗС Японії Кендзі Канасугі зі спецпредставником держдепартаменту США з питань КНДР Джозефом Юному зі спеціальним представником південнокорейського МЗС у справах миру і безпеки на Корейському півострові Кім Хон Гюном.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорив із главою МЗС Японії пуск ракети КНДР.