Пентагон збільшив замовлення на італійські транспортні літаки

Військове відомство США замовило сім додаткових військово-транспортних літаків C-27J Spartan розробки італійської компанії Alenia Aeronautica, повідомляє Defense News. Їх вартість становить близько 203 мільйонів доларів. Таким чином, загальна кількість замовлених американськими військовими C-27J досягла тринадцяти одиниць.

Перші два військово-транспортні літаки, які використовуватимуться в інтересах ВПС і авіації армії США, були доставлені замовникові в 2008 році. Ще чотири повинні бути передані американцям протягом 2010 року. Всього ж Пентагон має намір придбати до 78 літаків італійської розробки, загальна вартість яких становитиме близько 2 мільярдів доларів.

У конкурсі на єдиний транспортний літак для ВПС і армійської авіації США JCA (Joint Cargo Aircraft) італійська машина перемогла в 2007 році. На початковому етапі в йому брали участь чотири літаки, проте у фінал вийшли лише два претенденти - італійський C-27J Spartan і іспанський C-295 компанії CASA.

C-27J дозволять американським військовим замінити старіші зразки авіації, а також скоротити навантаження на військово-транспортні вертольоти. У складі ВПС США середньогабаритні С-27J доповнюватимуть важкі літаки C-130, виконуючи завдання всередині театрів військових дій.

У перспективі американська армія повинна стати найбільшим користувачем італійського військово-транспортного літака. Нині серед замовників С-27J армії Італії, Греції, Болгарії, Литви, Марокко, Румунії і Словаччини.

Лента.ру