Грузія вирішила збудувати газосховище

Грузинський уряд вирішив побудувати газосховище, повідомляє Лента.ру з посиланням на інтернет-видання Day.Az. Передбачається, що газосховище буде збудоване в місті Ніноцмінда, де видобувається газ.

Об`єм майбутнього сховища складе 400 мільйонів кубометрів газу. Очікується, що цього вистачить, щоб забезпечувати Грузію газом протягом двох-трьох місяців.

Проектні роботи з майбутнього сховища газу повинні, за попередніми даними, закінчитися протягом найближчих дев`яти місяців. Ще два роки підуть на будівництво об`єкту.

Інвестор проекту наразі не визначений, але співфінансувати роботи має намір американський "Фонд викликів тисячоліття". Раніше повідомлялося, що фонд уже виділив 18 мільйонів доларів на підготовку техніко-економічного обгрунтування проекту та його екологічної експертизи.

Наразі Грузія забезпечується газом в першу чергу за рахунок імпорту палива з Азербайджану. Крім того, частина газу постачається до країни з Росії.