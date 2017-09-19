Ефективність військ на навчаннях "Захід-2017" зіпсував дощ - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що ефективність дій військ, залучених на стратегічних командно-штабних навчаннях ЗС Російської Федерації та Республіки Білорусь "Захід-2017", була суттєво зменшена та «зіпсована» через сильний дощ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

«18 вересня на 33-му загальновійськовому полігоні Західного ВО "Луга" у Ленінградській області для вищого військово-політичного керівництва РФ (президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник ГШ Валерій Герасимов) було продемонстровано показовий тактичний епізод ведення маневреної оборони та перехід у наступ», - зазначив Турчинов.

Читайте такожРосЗМІ намагалися приховати ракетний залп бойового вертольота по глядачах навчань "Захід-2017" - Турчинов

За його словами, для участі в епізоді залучалися, зокрема, підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії (Санкт-Петербург) та 1-ї танкової армії (Одинцово, Московська обл.), підрозділи ракетних військ і артилерії, оперативно-тактичної та армійської авіації Західного військового округу.

Також підтримку дій військ з повітря здійснювали три бомбардувальники Ту-22МЗ.

«За відгуками іноземних спостерігачів ефективність дій сухопутного та особливо повітряного компоненту військ залучених на навчання була суттєво зменшена та «зіпсована» через сильний дощ в районі навчань», - додав він.

Також було зірвано проведення запланованої на 18 вересня висадки тактичного десанту в районі Крючково (Тверська обл.).

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії"Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

За даними представників НАТО, у навчаннях задіяно від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, навчання схожі на підготовку до великої війни.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов повідомив, що в активній фазі навчань беруть участь понад 120 тис. осіб, 10 тис. військової техніки, 100 літаків та 40 кораблів і підводних човнів.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, зокрема з України і країн НАТО.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі. У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть в них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.