РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Захід-2017" - міністр оборони Польщі

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2017" будуть продовжені після 20 вересня та під час навчань росіянами буде відпрацьовано застосування ядерної зброї. Про це Мацеревич заявив в ефірі телеканалу TVP Info, пише dt.ua.

"Навчання триватимуть, на цей раз із застосуванням ядерної зброї, що не було включено в їх програму", - повідомив керівник польського оборонного відомства.

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Мацеревич нагадав, що військова доктрина РФ передбачає можливість нанесення превентивного удару по передбачуваному противнику.

"Навчання "Захід-2017" є не тільки найбільшими, але і найбільш агресивними і багатофункціональними з усіх навчань Росії за останні 30 років", - підсумував Мацеревич.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща посилять взаємодію між оборонними відомствами через навчання "Захід -2017".