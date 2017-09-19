Україна та Польща посилять взаємодію між оборонними відомствами через навчання "Захід -2017"

Україна та Польща посилять взаємодію між оборонними відомствами у зв’язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2017». Про це йшлося під час зустрічі президентів України та Польщі Петра Порошенка та Анджея Дуди в рамках 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку (США), написав прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

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«Україна і Польща занепокоєні російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2017", і тому посилять взаємодію між оборонними відомствами обох країн. Про це, зокрема, йшлося на переговорах президентів обох країн», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. У Міноборони РФ заявили, що в навчаннях буде задіяно 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.

За даними представників НАТО, у навчаннях задіяно від 70 до 100 тис. військових. Як зазначив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, навчання схожі на підготовку до великої війни.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов повідомив, що в активній фазі навчань беруть участь понад 120 тис. осіб, 10 тис. військової техніки, 100 літаків та 40 кораблів і підводних човнів.

В цілому на навчаннях акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, зокрема з України і країн НАТО.

Білоруська опозиція побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі. У свою чергу, Міністерство оборони Білорусі 13 вересня пообіцяло, що всі російські військові, які беруть в них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.