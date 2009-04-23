Польський суд зобов’язав опозицію вибачитись перед владою

Варшавський окружний суд зобов’язав найбільшу опозиційну партію «Право і справедливість» (PiS) вибачитись перед правлячою у Польщі «Громадянською платформою» (РО) за рекламний ролик, в якому опозиціонери звинувачують РО в корупції.

Як повідомляє TVN24, PiS, якого суд зобов’язав перестати транслювати цей ролик та розмістити спростування викладених у ньому тез на 5-ти телеканалах та Інтернет-порталах, де він був розміщений, заявив про намір оскаржувати рішення суду.

«Ми будемо доводити, що усі матеріали в рекламному ролику правдиві», - сказав прес-секретар PiS Маріуш БЛАЩАК.

Суд зобов’язав опозиціонерів вибачитись та спростувати викладені тези упродовж 48 годин.

PiS також має компенсувати витрати на проведення судового засідання в цій справі в розмірі близько 100 доларів.

Як повідомляв УНІАН, PO подала в суд на найбільшу опозиційну партію «Право і справедливість» (PiS) за рекламний ролик, в якому партія звинувачується в сприянні отриманню «наближеними особами» багатомільйонних контрактів.

Довідка УНІАН. У ролику, який почали транслювати кілька днів тому, обігрується рекламний слоган PO, який використовувався у виборчій кампанії до парламенту восени 2007 року: «Аби жилося краще усім».

У ролику на фоні погіршення умов життя в Польщі для звичайних громадян описуються останні корупційні скандали за участі політиків PO, серед яких депутат Сенату, міністр державного майна та мер Варшави.

Наприкінці рекламний слоган PO змінюється на «Аби жилося краще колегам (лідера партії та прем’єр-міністра Дональда Туска)».