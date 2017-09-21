У Барселоні почалися протести після затримання каталонських чиновників

Тисячі людей вийшли на вулиці іспанської Каталонії. Це сталося після того, як у середу поліція затримала 14 чиновників уряду Каталонії та провела обшук міністерств регіонального уряду у Барселоні через підготовку забороненого Мадридом референдуму щодо незалежності, пише Радіо Свобода.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой 20 вересня заявив, що його уряд має намір перешкодити проведенню референдуму.

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«У світі немає демократичної країни, яка б підтримала те, що планують ці люди», – сказав він, закликавши голову уряду Каталонії Карлеса Пучдемона дотримуватися закону і відмовитися від сепаратистських намірів.

Крім того, 20 вересня Міністерство фінансів Іспанії заявило, що запроваджує ширший контроль над фінансами уряду Каталонії, щоб запобігти витратам коштів на проведення референдуму.

Пучдемон назвав операцію поліції незаконною і звинуватив центральний уряд у Мадриді у фактичному припиненні автономії регіону і запровадженні надзвичайного стану.

Іспанський уряд вважає, що голосування, заплановане на 1 жовтня, є незаконним, а Конституційний суд призупинив закон про референдум, ухвалений каталонським парламентом.

Лідер іспанського регіону Каталонія заявив, що наполягатиме на планах провести 1 жовтня референдум про незалежність від Іспанії, попри оголошення таких дій незаконними з боку центрального уряду і судів.