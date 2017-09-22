Трамп пригрозив Кім Чен Ину "небаченими досі випробуваннями"

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері назвав лідера КНДР Кім Чен Ина «божевільним» і пригрозив йому новими випробуваннями.

«Кім Чен Ин із Північної Кореї, очевидно, безумець, який не проти вбивств своїх людей або їх загибелі від голоду», — написав Трамп.

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За його словами, лідер КНДР «піддасться небаченим досі випробуванням».

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин назвав американського президента Дональда Трампа «гангстером» і заявив, що той заплатить за свої слова про можливість знищити КНДР.