Чутки про розкол між Медведєвим і Путіним - підступи ворогів?

Світова економічна криза тільки згуртувала тандем "Медведєв-Путін", а чутки про напруженість у відносинах президента РФ і прем`єр-міністра є "спробами ворогів знайти щось неіснуюче", заявив прес-секретар прем`єр-міністра РФ Дмитро Пєсков в інтерв`ю радіостанції "Голос Росії" у п`ятницю.

"З одного боку, я розумію, що деякі спостерігачі були б раді побачити якісь тріщини в нинішній системі. Це дасть їм багато поживи для спекуляцій, дасть багато роботи. Але, на щастя, справа так не полягає. У кризові часи робота в такій обстановці, навпаки, веде до тіснішої взаємодії, тіснішої координації, більш довершеної роботи всієї державної системи в умовах кризи. І, безумовно, все це лише чутки, і спроби ворогів знайти щось неіснуюче", - сказав Пєсков на запитання радіостанції, як він ставиться до "спекуляцій" у ЗМІ про те, що відносини Медведєва і Путіна в процесі боротьби з економічною кризою поступово розладнуються.

"Державна вертикаль, пан президент, пан прем`єр-міністр, кабінет міністрів, працюють абсолютно в унісон, і працюють дуже добре", - зазначив Пєсков.

РІА "Новости"