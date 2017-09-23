Так далеко ще не залітали: ВПС США біля повітряного простору КНДР показали свої можливості

Пентагон заявив, що американські бомбардувальники "Лансер" у супроводі винищувачів пролетіли у міжнародному повітряному просторі на схід від узбережжя Північної Кореї, демонструючи широкий спектр військових можливостей, доступних президенту США Дональду Трампу.

Як повідомляє агентство Reuters, авіапатрулі з'явилися після того, як представники влади та експерти заявили, що невеликий землетрус поблизу зони ядерних випробувань Північної Кореї в суботу, ймовірно, не був техногенним, а викликаний черговим випробуванням ядерної бомби КНДР.

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Пентагон заявив, що ця місія призначена для демонстрації численних військових варіантів вирішення кризи, що склалася в регіоні через ядерну програму КНДР.

"Це найвіддаленіша відстань на північ від демілітаризованої зони для будь-якого американського літака або бомбардувальника, що літав у 21 столітті, це підкреслює серйозність, якою ми відповідаємо (Північній Кореї) на безрозсудну поведінку", - сказала прес-секретар Пентагону Дана Вайт.