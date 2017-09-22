Кім Чен Ин обізвав Трампа "шизофренічним дідом"

Кім Чен Ин заявив, що слова "ненормального" президента США Дональда Трампа переконали його, що він має право розробляти зброю для Північної Кореї. Про це повідомляє ВВС.

Кім Чен Ин сприйняв погрози Трампа знищити КНДР, якщо виникне необхідність захисту Штатів або країн-союзниць, серйозно. У відповідь він назвав слова Трампа "божевільної нісенітницею".

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Лідер Північної Кореї заявив: "Оскільки Трамп перед обличчям світу пішов на заперечення і образу самого існування мене, нашої держави і найжорстокішим способом оголосив війну з метою знищення нашої Республіки, ми, зі свого боку, серйозно врахуємо адекватні, небувалі в історії відповідні наджорсткі заходи".

"Шизофренічний припадок президента США позбавляє навіть нормальної людини здорового глузду і стриманості... Божевільного американського дідугана неодмінно будуть приборкувати вогнем", - додав він.

Північнокорейський лідер додав, що Трамп "дорого заплатить" за свою недавню промову в ООН.

Як повідомляв УНІАН, Кім Чен Ин порівняв заяву Трампа про знищення КНДР з оголошенням війни. А глава МЗС Північної Кореї порівняв загрози Трампа з "гавкотом собаки".