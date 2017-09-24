У Санкт-Петербурзі кілька сотень людей вийшли на несанкціоновану акцію проти війни з Україною (фото)

У Санкт-Петербурзі кілька сотень людей вийшли на площу біля Казанського собору на несанкціоновану акцію проти війни з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, раніше в місті планувався «Марш миру», однак він не був санкціонований місцевою владою, тому захід проходить у вигляді народного антивоєнного сходу.

Жителі Санкт-Петербурга вийшли на акцію з жовто-блакитними прапорами, а також із шарфиками та стрічками кольорів українського прапора.

Поліція попереджає, що акція не узгоджена й участь у заході може призвести до адміністративної відповідальності, а також штрафу від 10 до 20 тис. рублів. Наразі нікого не затримують, люди не розходяться.

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Один із учасників акції прийшов із плакатом «Путін - це війна». За його словами, влада РФ замість того, щоб займатися розвитком своєї країни, витрачає гроші на війну з Україною.

На місці акції також присутні прихильники чинного російського режиму з «Национально-Освободительного движения» (НОД).

Захід проходить спокійно й на даний момент без провокацій. Поліція посилила заходи безпеки, біля Казанського собору припарковані автозаки.