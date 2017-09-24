У шотландському музеї виявили картину Рубенса, що вважалася втраченою протягом 400 років

Картина фламандського художника Пітера Пауля Рубенса, що вважалася загубленою протягом 400 років, виявлена у музеї в Шотландії. Як передають "РИА Новости" з посиланням на газету Scotsman, картину знайшов британський журналіст і мистецтвознавець Бендор Гросвенор в колекції Будинку-музею Поллока в Глазго.

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Раніше вважалося, що картина була лише копією оригінального портрета герцога Букінгема Джорджа Вільєрса, написаного Рубенсом у ХVII столітті. Проведене Гросвенором дослідження показало, що фірмові прийоми Рубенса були приховані під шарами бруду й нанесеною пізніше фарбою.

«Ми раді надати можливість якомога більшій кількості людей побачити шедевр Рубенса», - цитує видання представника фонду музеїв Глазго Девіда Макдональда.

Повідомляється, що справжність картини також підтвердили експерти музею «Будинок Рубенса» в Бельгії. Вартість картини, за оцінками музею, може становити десятки мільйонів фунтів.

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