"Медитації, пісні та різкі заклики": Мадонна, Леді Гага, Елтон Джон та інші зірки підтримують постраждалих у Вегасі (відео)

Стрілянина на кантрі-фестивалі в Лас-Вегасі 1-го жовтня, в результаті якої загинуло щонайменше 59 осіб, шокувала весь світ.

Американські та світові зірки - Дженніфер Лопес, Елтон Джон, Брітні Спірз, Ріанна, Мерайя Кері, Селін Діон, Джастін Бібер, Sia, Nickelback, Тейлор Свіфт і багато інших - висловлюють свій розпач і сум у соцмережах, поширюють адреси медичних закладів, де можна здати кров для постраждалих.

Читайте такожУ пісні Роббі Вільямса знайшли пророцтво про страшну бойню в Лас-Вегасі

Майлі Сайрус та Адам Сендлер у пам'ять про жертв трагедії разом виконали в ефірі одного з ток-шоу пісню "No Freedom".

"Лас-Вегас для мене - наче другий дім. Я вкрай пригнічений цією трагедією, вчорашньою стріляниною. Думками я з рідними та коханими тих, хто постраждав від цього жахливого діяння. І я молюся за те, щоби наш світ став мирнішим і толерантнішим", - написав сер Елтон.

Тих, кому нині потрібна психологічна підтримка, Gaga запросила медитувати з нею в онлайні.

"Не, що сталося в Вегасі - трагедія, про яку важко говорити. Такі речі здаються випадковими актами насильства і відбуваються частіше й частіше. Хаотичний біль і страждання в світі бурхливо зростають. І, так, в США надто просто купити вогнепальну зброю або отримати доступ до автоматичної зброї. І цьому треба покласти край! Але єдиний спосіб, яким ми можемо змінити цю траєкторію, за якою рухається світ, це змінити нашу свідомість! Кожному з нас", - наголосила Мадонна.

Вона закликала молитися не лише за всіх жертв масового вбивства в Лас-Вегасі та близьких тих, хто загинув, а й за те, щоби світ знайшов дорогу назад до гуманності, пише tabloid.pravda.com.ua.

"Моє серце крається через Лас-Вегас. Нам потрібна любов, єднання, контроль за зброєю, і щоби люди дивилися на це і називали це тим, чим воно є = тероризмом", - закликала Аріана Гранде, на чийому травневому концерті стався теракт.

"Контроль за вогнепальною зброєю - це єдина відповідь на питання, яке навіть не треба задавати", - наголосила Ліна Данем.

"Невже це дійсно нормально, коли монстри та психічно хворі люди купують автоматичну зброю?", - обурилася Мія Ферроу.

Як відомо, вогонь по глядачах на музичному фестивалі з 32-го поверху готелю. Число жертв уже зросло до 59 осіб, поранено понад півтисячі.