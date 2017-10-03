У підсумковому звіті зникнення літака Malaysian Airlines названо незбагненним

Причина зникнення Boeing 777 Malaysian Airlines може бути встановлена тільки після виявлення цього літака, який вилетів 8 березня 2014 року рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, змінив курс, а потім зник.

Читайте такожАвстралія припинила пошуки малайзійського Boeing, який таємничо зник з 227 пасажирамиЯк передає Reuters, такий висновок містить підсумковий звіт Бюро безпеки транспорту Австралії, яке 3,5 роки розслідувало цю загадку. За останніми даними слідчих, капітан рейсу за шість тижнів до вильоту репетирував частково схожий маршрут на авіасимуляторі. Те, що великий комерційний літак зник і досі не знайдений, автори доповіді назвали «майже незбагненним» і «безумовно неприйнятним» в епоху сучасної авіації.

Boeing 777 зник через годину після зльоту. На борту літака перебували 239 осіб. У липні 2015 року фрагменти малазійського лайнера прибило до берегів острова Реюньюн в Індійському океані. Зараз слідство вважає, що він впав в океан поруч із західним узбережжям Австралії, пролетівши близько 4200 морських миль, більше, ніж теоретично дозволяв запас палива. Пошуки літака припинилися в січні цього року.

Про те, що пілот Захарі Ахмад Шах вдома на авіатренажері відпрацьовував політ з вильотом з Куала-Лумпура в бік Пекіна, розворот і політ на південь над Індійським океаном, ЗМІ вперше повідомили влітку 2016 року. Незабаром це підтвердило австралійське слідство.