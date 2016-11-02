Катастрофа МН370: експерти заявили, що літак впав у воду без пілота за штурвалом

Експерти зробили висновки на основі знайденої частини крила літака, пише Голос Америки.

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Австралійські експерти вважають, що літак, за всім ознаками, летів на включеному автопілоті перед тим, як закінчилося пальне, і він пірнув в океан. Літак здійснював рейс з Куала-Лумпура до Пекіна.

Хоча, як зазначається, в різних районах на берегах Індійського океану знайдено кілька уламків літака, який зник без сліду два з половиною року тому, місця катастрофи дотепер не встановлено.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH370, зник ввечері 8 березня 2014 року. Відомо тільки, що після зльоту літак змінив курс і полетів у південному напрямку над Індійським океаном. Його зникнення залишається однією з найбільших загадок цивільної авіації.

Припускають, що, використавши весь запас пального, малайзійський лайнер зазнав аварії у 2 тис. км на захід від австралійського Перта. Проте, що змусило літак радикально змінити маршрут і чому пілоти не виходили на зв'язок, відповідей на ці та інші питання досі немає.

Після зникнення літака рейсу MH370 було розпочато масштабну пошукову операцію біля берегів Австралії. У ній брали участь близько 60-ти суден з 26 країн.