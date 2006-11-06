Аріеля Шарона виписали з реанімації

Екс-прем`єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона, який знаходиться в комі, виписали з відділення реанімації. Як передає радіостанція "Эхо Москвы" з посиланням на лікарів, стан А.Шарона стабілізувався і він більше не потребує інтенсивного лікування.

Нагадаємо, минулого четверга стан колишнього прем`єр-міністра погіршав у зв`язку з інфекційним зараженням. А.Шарон переніс обширний інсульт у січні цього року. З тих пір він не приходив до тями.

РБК