Аріеля Шарона виписали з реанімації
11:19, 06 листопада 2006Світ
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Стан екс-прем`єра стабілізувався
Екс-прем`єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона, який знаходиться в комі, виписали з відділення реанімації. Як передає радіостанція "Эхо Москвы" з посиланням на лікарів, стан А.Шарона стабілізувався і він більше не потребує інтенсивного лікування.
Нагадаємо, минулого четверга стан колишнього прем`єр-міністра погіршав у зв`язку з інфекційним зараженням. А.Шарон переніс обширний інсульт у січні цього року. З тих пір він не приходив до тями.
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