Референдум про незалежність в Каталонії: іспанська преса пише про причетність Росії
11:45, 05 жовтня 2017Світ
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Офіційний Мадрид, і країни ЄС визнали референдум в Каталонії незаконним.
Ілюстрація REUTERS
Іспанська преса пише, що поширювати повідомлення про вибори в Каталонії допомагали сотні російських інтернет-тролів. Цей факт вже розслідує іспанська поліція, йдеться в сюжеті ТСН.
Іспанська преса пише, що Росія причетна до каталонському референдуму
Як повідомляв УНІАН, офіційний Мадрид, і країни ЄС визнали референдум в Каталонії незаконним. На що голова тамтешнього уряду Карлес Пучдемон заявив, що 2 мільйони каталонців з розчаруванням дивляться на монарха і іспанський уряд, політику якого вважають катастрофічною.
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