Референдум про незалежність в Каталонії: іспанська преса пише про причетність Росії

Іспанська преса пише, що поширювати повідомлення про вибори в Каталонії допомагали сотні російських інтернет-тролів. Цей факт вже розслідує іспанська поліція, йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, офіційний Мадрид, і країни ЄС визнали референдум в Каталонії незаконним. На що голова тамтешнього уряду Карлес Пучдемон заявив, що 2 мільйони каталонців з розчаруванням дивляться на монарха і іспанський уряд, політику якого вважають катастрофічною.