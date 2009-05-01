У Німеччині молодь побилася з поліцією: 50 людей поранені

Близько 50 поліцейських дістали поранення в результаті зіткнень з п`яною молоддю, які відбулися минулої ночі в Берліні під час святкування Вальпургієвої ночі. 48 учасників безпорядків заарештовано.

Як передає ІТАР-ТАСС, в берлінському районі Фрідріхсхайн близько 200 молодих людей закидали поліцейських та їх автомобілі порожніми пляшками і камінням. У ряді місць палали сміттєві баки. Було розбито кілька автобусних зупинок. Погромникам, які звели барикади, протистояли близько 2 тис. вартових правопорядку.

Минулої ночі зіткнення молоді і поліції відбулися також у гамбурзькому районі Шанценфіртель. Погромники розбили вікна в одному з банків. Було підпалено кілька сміттєвих контейнерів. Поліцейських закидали порожніми пляшками. Троє вартових порядку дістали поранення. Після опівночі 300 поліцейських відновили порядок у Шанценфіртелі.