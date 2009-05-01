У Стамбулі поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом

Сутички між поліцією і демонстрантами відбулися в центрі Стамбула.

Правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп і не пустити демонстрантів на центральну площу Таксим, передає радіостанція «Ехо Москви».

Наприкінці квітня турецька влада визнала 1 травня офіційним святом, проте уряд, посилаючись на міркування безпеки, відкинув прохання лівих профспілок, які хотіли провести демонстрацію на цій площі.

У 1977 році, за різними оцінками, від 34 до 42 чоловік загинули на цій площі після того, як невідомі провокатори відкрили вогонь по масовій першотравневій демонстрації, спричинивши тисняву.