У Стамбулі поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом
17:59, 01 травня 2009Світ
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...та водометами
Сутички між поліцією і демонстрантами відбулися в центрі Стамбула.
Правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп і не пустити демонстрантів на центральну площу Таксим, передає радіостанція «Ехо Москви».
Наприкінці квітня турецька влада визнала 1 травня офіційним святом, проте уряд, посилаючись на міркування безпеки, відкинув прохання лівих профспілок, які хотіли провести демонстрацію на цій площі.
У 1977 році, за різними оцінками, від 34 до 42 чоловік загинули на цій площі після того, як невідомі провокатори відкрили вогонь по масовій першотравневій демонстрації, спричинивши тисняву.
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