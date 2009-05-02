Більшість поляків задоволені 5-ма роками членства у ЄС

52% польських громадян позитивно оцінюють членство Польщі в Європейському Союзі, до якого країна приєдналась 1 травня 2004 року.

Як свідчать дані опитування TNS OBOP, проведеного на замовлення представництва Європейської комісії у Польщі, 24% поляків вважають, що ситуація в країні змінилась на гірше після приєднання до ЄС, а 17% не помітило жодних змін.

Більше половини поляків вважають, що Польща посилила свої позиції після вступу до Євросоюзу, котрий нині об’єднує 27 держав, в яких живе майже 500 мільйонів людей, проти 13%, на думку яких, країна послабила свої позиції.

48% опитаних сказало, що бачать Польщу в Євросоюзі, доля якого у світовому ВВП в 2008 році становила близько 30%, джерелом сировини та дешевої робочої сили.

На переконання 39% опитаних, завдяки членству в Євросоюзі Польща осучаснила свою економіку.

Поляки поділились на майже дві рівні групи серед тих, хто вважає, що польські громадяни можуть на рівних правах користуватися привілеями, котрі мають «старі» 15 країн Західної Європи 44% проти 47%, які кажуть, що не можуть.

Згідно з опитуванням, серед прихильників та оптимістів членства Польщі в ЄС більше людей з вищою освітою.

Негативні оцінки частіше озвучували поляки з базовою освітою.

Довідка УНІАН. 38-мільйона Польща стала країною-сателітом Радянського союзу після Другої світової війни, коли в державі була встановлена комуністична влада.

У 1989 році після масових протестів незалежного профспілкового руху «Солідарність», досягнуто домовленостей, які відкрили дорогу до демократичних реформ у Польщі.

Завдяки політичним та економічним реформам Польща добилась вступу до НАТО в 1999 році та до Євросоюзу в 2004 році.