Поблизу Анталії перекинувся автобус з туристами, троє загиблих (фото)

Поблизу турецького міста Анталія перекинувся мікроавтобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини. Про це повідомляє Hurriyet.

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Згідно з повідомленням, ще десять пасажирів отримали травми, один із них знаходиться в лікарні у важкому стані. Серед постраждалих є дитина.

Лише одна з пасажирів - німецька туристка - пережила аварію без суттєвих травм.

За інформацією правоохоронців, мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся. Водій затриманий. У поліції зазначили, що автобус був у хорошому технічному стані.