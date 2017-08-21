У Туреччині перекинувся туристичний автобус, постраждали понад 20 людей

У Туреччині на трасі між курортами Анталья і Кемер перекинувся пасажирський автобус, постраждали понад 20 людей. Про це повідомляє видання Hurriyet.

На момент аварії в автобусі перебувало 26 осіб, автобус прямував в місто Белек і при виїзді з тунелю перекинувся. Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на дипломата консульства в Антальї, 11 з 26 пасажирів є громадянами Росії.

Читайте такожАварія поїзда в Індії: доміно з вагонів і 23 загиблих (фоторепортаж)

"Вони всі відчули шок, синці, забої, травми отримали. За останньою інформацією, всі, крім одного, отримали допомогу амбулаторно, один чоловік отримав серйозну травму і був госпіталізований. Як очікується, сьогодні його випишуть", - сказав дипломат.

За словами водія, він не впорався з керуванням через дощ.

На даний момент Міністерство закордонних справ з'ясовує інформацію про можливу наявність громадян України серед постраждалих в ДТП у турецькій провінції Анталія. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

«Консул з'ясовує, чи не постраждали українці в ДТП в Анталії. Екстрена зв'язок +90 539 550 98 98", - заявили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області в результаті зіткнення автомобілів загинула трирічна дитина. На автодорозі при в'їзді в смт Буча нетверезий водій з жінкою-пасажиром на автомобілі "ВАЗ", намагаючись обігнати автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із транспортним засобом Renault Kangoo.