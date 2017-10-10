Поліція представила нову версію розстрілу в Лас-Вегасі

Шериф округу Кларк Джозеф Ломбардо представив нову версію того, як 64-річний Стівен Педдок розстріляв натовп на кантрі-концерті зі свого номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay.

Раніше було відомо, що Педдок відкрив вогонь по глядачах близько 22:08 неділі, 1 жовтня, за місцевим часом. За версією, яку поліція озвучувала раніше, після того, як були зроблені перші постріли, стрілка виявив охоронець готелю Хесус Кампос: він спробував увійти в номер, але був поранений через двері, передає Настоящее время.

Згідно з новими свідченнями, які дав Кампос, ситуація розгорталася інакше. Охоронець не відреагував на постріли, а на відкриті двері номера й звуки дрилі, якою Педдок свердлив стіну сусіднього номера. Коли Кампос підійшов до його номера, щоб з'ясувати, що відбувається, Педдок дав чергу в його бік (було випущено більше 200 куль), і це сталося приблизно за шість хвилин до того, як він відкрив вогонь по натовпу.

Після цього Педдок відкрив вогонь вже безпосередньо по натовпу на концерті і поливав людей вогнем з автоматичної зброї протягом 11 хвилин. І тільки після цього поліція увірвалася в його номер.

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Раніше було відомо, що, перш ніж почати розстрілювати людей з вікна, Педдок встановив дві камери в коридорі готелю й одну – у дверному вічку, щоб заздалегідь знати про наближення поліції. Судячи з усього, він користувався свердлом, про яке розповів Кампос, саме для того, щоб це зробити, або для того, щоб зробити в стіні отвір для гвинтівки. Крім установки камер, стрілець також зробив декілька отворів й навісив ґрати на двері запасного виходу, які вели на сходи недалеко від його кімнати, щоб поліція не змогла скористатися цим виходом.

Шериф Джозеф Ломбардо також наголосив, що стрілець цілився не тільки в людей, але і у встановлені на вулиці паливні баки, які було видно з його вікна, ймовірно, щоб викликати пожежу і збільшити кількість жертв.

Також стало відомо, що Педдок заселився в номер, в якому жив у готелі, 25 вересня, а не 28-го, як було оголошено раніше. У номері поліція виявила цілий арсенал: більше 20 одиниць зброї. Службовці готелю раніше заявляли, що заселившись, він вніс у кімнату мінімум 10 валіз.

Раніше, за словами Ломбардо, Педдок понад 200 разів бував у Лас-Вегасі і чудово знав місто. Однак мотиви, за якими діяв вбивця, досі невідомі. Педдок жив недалеко від Лас-Вегаса, був азартним гравцем, але ніколи раніше не привертав до себе увагу поліції. Єдине, коли він потрапив у поліцейські протоколи, – коли йому виписали штраф за порушення ПДР у Неваді.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 жовтня Педдок відкрив стрілянину зі свого номера у готелі по натовпу відвідувачів фестивалю кантрі-музики "Route 91" в Лас-Вегасі. Унаслідок події загинули 59 осіб і 527 постраждали.