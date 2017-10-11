У Кенії пройшли масові протести опозиції (фоторепортаж)

У Кенії політична опозиція протестує проти порушень, якими були відзначені нещодавні президентські вибори в країні. У середу в Найробі відбулася велика маніфестація, яка завершилася зіткненнями з поліцією. Про це повідомляє Euronews.

Президентські вибори в Кенії пройшли 8 серпня. За їх підсумками президент Ухуру Кеніата був переобраний на другий термін. Однак через численні фальсифікацій результати голосування були скасовані Верховним судом.

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Повторне голосування має відбутися 26 жовтня. Але лідери опозиції впевнені, що і воно пройде з порушеннями. У зв'язку з цим політичні опоненти влади заявили про бойкот виборів до тих пір, поки не буде проведена виборча реформа і введена прозора система підрахунку голосів.

За даними Національної комісії з прав людини Кенії, в ході заворушень, що слідували за виборами, було вбито щонайменше 37 осіб, у тому числі неповнолітніх осіб, при цьому більшість людей загинули в результаті дій поліції. Загальне число постраждалих, згідно зі звітом комісії, складає 126 осіб. Також були зафіксовані випадки сексуального насильства щодо жінок і дівчаток.