Пекельна пожежа у Каліфорнії підібралася впритул до Лос-Анджелеса та Сан-Франциско (відео)

Пекельна пожежа у Каліфорнії підібралася упритул до мегаполісів Лос-Анджелес та Сан-Франциско. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вже загинуло 23 людини, принаймні, три сотні зниклих без вісти.

Усьому виною стали місцеві вітри, які звуть "Діабло". Жаркі вітри дмуть на повну, зводячи нанівець усі зусилля пожежників.

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Пожежі видно з літаків, згоріли вже тисячі будинків, в тому числі містечко Санта-Роза згоріло дотла.

Жителі регіону на можу пригадати, коли тут останній раз були такі масштабні пожежі. Вони лишень сподіваються, що страшні жаркі вітри скоро вщухнуть.