Художник Павленський, який емігрував з Росії, підпалив будівлю Банку Франції (фото)

12:56, 16 жовтня 2017
Світ
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Акціоністи заявили, що виступають проти банкірів, які зайняли місце монархів в сучасному світі, і закликають до Великої французької революції.

Павленский на початку 2017 року виїхав з Росії / twitter.com/capucinema

Художник-акціоніст Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції і сфотографувався перед ним. Акцію знімала фотограф Капуцин Анрі, відповідне фото розміщене в Twitter.

Як вона пише, Павленський після акції був затриманий поліцією, але іншого підтвердження цих даних немає. ZN.ua зазначає, що в повідомленні для ЗМІ акціоністи заявили, що виступають проти банкірів, які зайняли місце монархів в сучасному світі, і закликають до Великої французької революції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що художник-акціоніст Петро Павленський покинув Росію і попросив політичний притулок у Франції.

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