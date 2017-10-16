Художник Павленський, який емігрував з Росії, підпалив будівлю Банку Франції (фото)

Художник-акціоніст Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції і сфотографувався перед ним. Акцію знімала фотограф Капуцин Анрі, відповідне фото розміщене в Twitter.

Piotr Pavlenski, artistie russe qui avait été emprisonné en Russie, a mis le feu devant la banque de France. Images @sarahconstantinpic.twitter.com/EBxSwJf7Yv — Julien Pain (@JulienPain) October 16, 2017

Як вона пише, Павленський після акції був затриманий поліцією, але іншого підтвердження цих даних немає. ZN.ua зазначає, що в повідомленні для ЗМІ акціоністи заявили, що виступають проти банкірів, які зайняли місце монархів в сучасному світі, і закликають до Великої французької революції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що художник-акціоніст Петро Павленський покинув Росію і попросив політичний притулок у Франції.